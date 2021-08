Vainqueur au Canada en 2018 et 2019, Rafael Nadal est contraint de déclarer forfait mardi pour l’édition 2021 du Masters 1000 de Toronto. L’Espagnol de 35 ans a annoncé son retrait ce mardi, se justifiant par de trop importantes douleurs au pied gauche. Sa présence à l’US Open dans trois semaines n’est pas entièrement compromise, mais semble plus hypothétique que jamais.

Son « j’espère que je serai en mesure de bien concourir » d’il y a quelques jours ne présageait rien de bon, et la confirmation des inquiétudes au sujet de Rafael Nadal a bien eu lieu mardi soir. Le Majorquin, trop peu remis de sa blessure au pied et trop juste physiquement, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Toronto, ce qu’a annoncé l’organisation du tournoi dans la journée.



J’ESPÈRE ÊTRE BIENTÔT DE RETOUR

« Je voulais réellement jouer ici, mais malheureusement je dois prendre une décision, a-t-il déclaré au moment d’annoncer son retrait du tournoi canadien. Mon pied n’est pas prêt pour ça ». En délicatesse avec son pied gauche depuis plusieurs semaines, le gaucher s’est incliné en huitièmes de finale du tournoi de Washington face à Lloyd Harris il y a quelques jours, et estimait avoir besoin de quelques semaines sans douleur « pour avoir à nouveau confiance en son mouvement ».

Vainqueur à Toronto à cinq reprises (dont les dernières éditions 2018 et 2019), Nadal ne pourra pas défendre son titre cette année. « Vous savez à quel point j’adore cet événement et ce tournoi, a-t-il regretté dans une vidéo à l’attention des supporters locaux. J’ai des très bons souvenirs ici. J’espère être bientôt de retour ». Son échéance à moyen terme est bien entendu l’US Open, qui débutera le 30 août prochain. Avec ou sans Nadal ? Les prochains jours devraient déjà donner des premiers éclaircissements, alors que Novak Djokovic a lui aussi mis une pause dans sa préparation en renonçant lundi au tournoi de Cincinnati.

