L’affiche entre les deux tennismen était très attendue. Et elle est intervenue de manière assez prématurée puisqu’ils se sont affrontés en quarts de finale de l’Open d’Australie. Le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, face à Dominic Thiem, tête de série numéro 5. Un duel féroce qui a mis aux prises l’Espagnol et son «alter-égo» tennistique. L’opposition a tourné en faveur du plus jeune au terme de 4 sets âprement disputés (7-6, 7-6, 4-6, 7-6).

Trois tie-breaks sur les 4 manches jouées, cela révèle à quel point l’explication était indécise tant elle a basculé à plusieurs reprises entre breaks et débreaks. On a même cru à un moment donné que «Rafa» allait refaire son retard de deux sets avant que le jeu décisif dans le 4e ne vienne sonner le glas. L’Espagnol a livré une partie très solide mais en face, il avait un adversaire «Thiemtanesque».

Le taureau de Manacor le reconnaît : «On a joué un très bon match et produit un bon niveau de tennis. Il a très bien joué aussi il me semble, non ? Il s’est montré très agressif et a réussi de grands coups. Même quand il s’est retrouvé en difficulté, il a été capable de jouer de grands coups. Rien d’autre à dire. Bien joué de sa part.»

Jeux décisifs fatals

Malgré l’amertume de la défaite, qui l’empêche de jouer une 33e demie d’un Grand Chelem en carrière, «El Matador» savait que les tie-breaks auraient pu changer «Il aurait fallu que je gagne un tie-break. Mais c’est ainsi. Les choses ne vont pas toujours dans votre sens. J’ai eu une balle de set sur mon service dans la première manche. C’était un moment très important. Derrière ça, je n’ai pas joué un bon tie-break. (…) Au tour précédent, j’ai gagné deux jeux décisifs face à Nick Kyrgios. Aujourd’hui, je n’ai pas d’explication quant à ces deux tie-breaks perdus. Sans doute a-t-il mieux joué que moi. C’est en général la raison pour laquelle vous gagnez ou perdez les jeux décisifs.»

Tout au long de ce combat sur les terres australiennes, on a senti que l’Ibérique a trop joué derrière sa ligne. Il a parfois subi l’échange contre un joueur talentueux et plus jeune. Plus saignant quand il s’agit de mettre de la force. Par extension, plus cogneur que lui.



Objectif : 3e finale en Grand Chelem

Les coups droits de Thiem étaient dévastateurs et ça a joué en sa faveur. Tout comme la bande du filet qui l’a aidé sur certains points cruciaux : «c’était nécessaire car Rafa est un des plus grands joueurs de l’histoire. Il faut un peu de chance pour le battre», a lâché celui qui affrontera Zverev dans le dernier carré demain pour une place en finale.

Un rendez-vous important qui pourrait lui ouvrir les portes pour postuler à une 1re couronne en Tournoi Majeur contre le vainqueur de Djokovic- Federer. Avant cela, il faudra se défaire de Zverev (22 ans et 7e au ranking universel) : «Je me sens plutôt bien physiquement depuis le début du tournoi. On verra comment le corps réagira jeudi mais j’ai deux jours avant la demi-finale. Je vais être le plus âgé des deux en demi-finales, c’est nouveau pour moi. Nous nous sommes déjà affrontés en Grand Chelem, j’ai hâte d’être vendredi», annonce le double-finaliste de Roland Garros où il a buté deux fois sur Nadal, maître incontesté des lieux (12 sacres). Le climax n’est peut-être pas loin pour Thiem. n