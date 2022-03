Au cours d’un entretien accordé à CNN vendredi, Serena Williams, actuellement éloignée des courts, s’est à son tour exprimée sur le coup de sang d’Alexander Zverev à Acapulco. L’Américaine a considéré que l’amende de 40 000 dollars infligée à l’Allemand était bien légère par rapport à ce qu’elle avait connu dans le passé, dénonçant des sanctions à deux vitesses.

Elle n’a plus frappé la balle en compétition depuis 8 mois, mais elle n’en suit pas moins l’actualité de son sport. A l’occasion d’un entretien accordé à CNN vendredi, Serena Williams a donné son avis sur l’affaire Alexander Zverev et a estimé que l’Allemand n’avait, pour le moment, pas été assez sanctionné. Pour rappel, ce dernier a écopé de 40 000 dollars d’amende et a été privé de son «prize money» au Mexique pour avoir frappé avec sa raquette la chaise d’un arbitre après l’avoir copieusement insulté dans le sillage d’une défaite en double.

Si le numéro 3 mondial est toujours sous la menace d’une suspension, il a toutefois déjà pu reprendre la raquette vendredi en barrage de Coupe Davis lors d’une victoire en simple face au Brésilien Thiago Seyboth Wild (6-4, 6-2) sur la terre battue de Rio. Et Serena Williams a précisé en utilisant une image assez forte. «Je suis quelqu’un de très passionné dans ce que je fais sur et en dehors du court. Mais il y a absolument un deux poids deux mesures dans les sanctions. Sans plaisanter, si j’avais fait ce que Zverev a fait, je serais probablement en prison. J’étais en sursis avec une mise à l’épreuve une fois», a-t-elle fait remarquer, hilare.

RETOUR EN VUE À ROLAND-GARROS

L’Américaine a ainsi fait référence à l’amende de 175 000 dollars assortie d’une suspension avec sursis des US Open 2010, 2011 et 2012 (mise à l’épreuve de deux ans) dont elle avait écopé après avoir menacé une juge de ligne en demi-finale du Grand Chelem new-yorkais en 2009. Capable de sortir de ses gonds de temps en temps, elle avait connu un autre épisode fameux en finale à Flushing en 2018 qui l’avait opposée à l’arbitre Carlos Ramos et lui avait valu un point de pénalité.

Serena Williams en a profité pour donner également de ses nouvelles. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de prendre sa retraite et espérait toujours égaler le record de titres en Grand Chelem de Maragaret Court (24 contre 23 à l’Américaine). Si son corps le lui permet, elle compte d’ailleurs s’aligner à Roland-Garros (22 mai-5 juin prochains). <

