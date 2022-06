L’icône du Tennis féminin en Tunisie, Ons Jabeur, a gagné une place au classement WTA pour figurer pour la première fois de sa carrière dans le Top 3. La tenniswoman avait gagné, hier dimanche, la finale du tournoi WTA 500 sur gazon de Berlin après l’abandon de son adversaire suisse Belinda Bencic, classée 17e mondiale, suite à une blessure à la cheville, au moment où la Tunisienne menait au deuxième set par 2-1.

Jabeur avait également raflé, le 08 mai dernier, l’Open de Madrid, le premier titre des Masters 1000 de sa carrière et le premier titre féminin de l’histoire de l’Afrique et du monde arabe. A noter que la native de Ksar Helal sera exempte du premier tour du Tournoi d’Eastbourne organisé dans le sud de l’Angleterre du 19 au 25 juin courant. Il convient de rappeler que la star américaine de tennis, Serena Williams, a choisi de jouer en double aux côtés de Jabeur au tournoi d’Eastbourne.

C’est la première fois que les deux tenniswomen vont jouer ensemble en double. Elles ne se sont jamais affrontées en simple non plus. Les deux joueuses de tennis vont également participer à l’édition 2022 de Wimbledon, prévue du 27 juin au 10 juillet prochain.

