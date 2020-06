Nick Kyrgios a traité d’« égoïste » l’Allemand Alexander Zverev, vu à une soirée alors qu’il avait promis de passer 14 jours en quarantaine après sa participation à l’Adria Tour de Novak Djokovic. « Je me réveille et je vois encore des infos polémiques partout dans le monde. Une qui m’a frappé, c’est de voir Sacha Zverev, encore lui, encore, encore… mais comment peut-on être aussi égoïste ? », a dit sur Instagram le volcanique Australien.

Zverev a participé à l’Adria Tour, tournoi exhibition à travers les Balkans organisé par Novak Djokovic, avec public et sans distanciation, lors duquel plusieurs joueurs dont le N.1 mondial ont été contaminés par le nouveau coronavirus. Si l’Allemand a été testé négatif, il avait promis dans un communiqué de s’isoler pendant 14 jours. Mais ce week-end, une vidéo virale sur les réseaux sociaux l’a montré faisant la fête dans un bar plein de monde.

« Si tu as le culot de faire un tweet écrit par tes équipes en ton nom qui dit que tu vas te mettre en quarantaine pendant 14 jours et demande des excuses au public pour avoir mis leur santé en danger, au moins aie le courage de rester chez toi pendant 14 jours, bon Dieu », fulmine Kyrgios. « Le monde du tennis m’emmerde », a encore dit l’Australien, qui n’en est pas à sa première prise de bec avec Alexander Zverev.







