Alors qu’il devait faire son retour sur les courts de tennis pour le tournoi de Melbourne, Kick Kyrgios doit déclarer forfait avant même d’avoir joué. Les organisateurs expliquent cette absence par des problèmes d’asthme. Le joueur de 26 ans pourrait faire son retour la semaine prochaine à Sydney, avant une présence attendue à l’Open d’Australie, devant son public.

«Je ne me sens pas bien»

L’Australien Nick Kyrgios, affaibli par des problèmes d’asthme selon les organisateurs du tournoi ATP 250 de Melbourne, a déclaré forfait hier pour cette compétition préparatoire à l’Open d’Australie (17-30 janvier). «Je suis vraiment désolé de devoir me retirer du tournoi de Melbourne», a déclaré le fantasque Australien, qui devait débuter sa saison et disputer son premier match depuis septembre dans la Rod Laver Arena contre le Slovaque Alex Molcan dans la soirée.

«Je ne me sens pas bien depuis quatre jours. J’ai fait plusieurs tests Covid, mais ils sont tous négatifs. Je ne me sens pas à 100% donc j’ai besoin de me reposer cette semaine pour être prêt pour le (tournoi ATP 250) Sydney Classic la semaine prochaine», a-t-il ajouté. Selon les organisateurs du tournoi de Melbourne, Nick Kyrgios souffre d’asthme. A 26 ans, il est considéré comme le meilleur joueur australien malgré son 93e rang mondial. Le volcanique Australien a chuté au classement ATP à cause de problèmes au genou qui l’ont éloigné des courts.



Murray éliminé dès le premier tour

Le tournoi de Melbourne a, par ailleurs, vu l’ex-numéro 1 mondial Andy Murray se faire éliminer, mardi, dès le premier tour par l’Argentin Facundo Bagnis (6-3, 5-7, 6-3). Aujourd’hui 143e mondial, Murray a obtenu une invitation pour disputer l’Open d’Australie, qu’il n’a jamais remporté malgré cinq finales disputées à Melbourne (2008, 2010, 2011, 2015 et 2016).

Vainqueur de trois titres du Grand Chelem dans sa carrière, celui qui a atteint le premier rang mondial, en 2016, est gêné par des blessures récurrentes aux hanches depuis 2017. Sa dernière participation à l’Open d’Australie remonte à 2019 et il avait été éliminé dès le premier tour.

