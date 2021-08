Novak Djokovic ne défendra pas son titre dans l’Ohio. Le N.1 mondial a annoncé lundi soir son retrait du tournoi de Cincinnati, qu’il avait remporté en 2020. Insuffisamment remis physiquement des Jeux Olympiques et de son échec dans la quête du titre, Djokovic assure se focaliser sur l’US Open.

Novak Djokovic a besoin de souffler. Dans un court message publié ce lundi soir sur Twitter, le numéro 1 mondial a expliqué qu’il renonçait à prendre part au tournoi de Cincinnati (14-22 août), dont il est tenant du titre. Le Serbe a cependant donné rendez-vous à New York, en vue de l’US Open (30 août-12 septembre), dernière levée du Grand Chelem qu’il lui reste à conquérir en 2021.

On avait quitté Novak Djokovic il y a une dizaine de jours environ, sur une fin de parcours en queue de poisson à Tokyo. Particulièrement énervé, le leader du classement planétaire s’était incliné face à Pablo Carreño Busta lors de la petite finale (6-4, 6-7, 6-3) et avait renoncé à s’aligner en double mixte – avec Nina Stojanovic – dans la foulée, alors qu’il restait un match à gagner pour glaner le bronze. Ce tournoi olympique a donc viré à l’échec pour le «Djoker», qui n’était guère plus habitué à pareille déconvenue.



DJOKOVIC PREND « PLUS DE TEMPS QUE PRÉVU POUR RÉCUPÉRER »

Le récent vainqueur de Wimbledon ne reviendra à la compétition qu’à la toute fin du mois d’août, puisqu’il a annoncé qu’il ne participerait pas au Western & Southern Open, qui débute samedi. «Je prends plus de temps que prévu pour récupérer après un voyage éreintant, de l’Open d’Australie jusqu’à Tokyo», a avoué le joueur de 34 ans sur Twitter.

«Malheureusement, cela signifie que je ne serai pas prêt pour m’aligner à Cincinnati cette année», a regretté le Belgradois, qui tourne désormais son regard vers l’US Open. S’il s’impose, le 12 septembre prochain à Flushing Meadows, Djokovic deviendra le premier homme à réaliser le Grand Chelem calendaire depuis Rod Laver, en 1969.

