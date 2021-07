Le Japon s’est offert son premier titre olympique en tennis de table de son histoire en remportant le tournoi de double mixte, nouvelle épreuve au programme des Jeux, face à la Chine, lundi à Tokyo. La paire Jun Mizutani/Mima Ito a dominé les Chinois Xu Xin/Liu Shiwen à l’issue d’un thriller en sept manches (5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11, 11-6). C’est déjà le huitième titre pour le pays hôte qui prend la tête du tableau des médailles de ses JO. La défaite de la Chine marque un évènement rarissime, c’est seulement la cinquième médaille d’or qui échappe à l’Empire du Milieu dans l’histoire du «ping» olympique (sur 33 distribuées), la première depuis 2004. Xu Xin et Liu Shiwen, imposant dragon violet sur leurs maillots sombres, étaient pourtant bien mieux rentrés dans la finale emportant les deux premières manches facilement avant que le Jun Mizutani et Mima Ito, agressifs, n’équilibrent les débats. Le majestueux «Tokyo Metropolitan Gymnasium» résonnait des chants entonnés par l’encadrement et quelques dizaines de journalistes chinois transformés en supporters pour l’occasion, une rareté dans ces «Jeux de la pandémie» privés de public. Taïwan (Lin Yu Ju/Cheng I-Ching) avait décroché auparavant la médaille de bronze face à l’équipe de France (Emmanuel Lebesson/Jian Nan Yuan). n

