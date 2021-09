Tombeur en deux sets de Peter Gojowczyk (6-4, 7-6 [4]), Hubert Hurkacz s’est qualifié pour la finale du Moselle Open. On n’a pas forcément vu un grand Hubert Hurkacz, mais le Polonais a fait honneur à son rang de tête de série n°1 en se qualifiant pour la finale du Moselle Open. Mais face à Peter Gojowczyk, qu’il a dominé (6-4, 7-6 [4]), Hurkacz a montré ce qui lui fait encore parfois défaut. À savoir une certaine nonchalance dans le déplacement et une tendance à oublier de proposer quelque chose durant l’échange.

Face à un adversaire qui a fait un très bon tournoi, cela a failli lui coûter cher. lire aussi Le tableau du Moselle Open Il a ainsi dû attendre le dernier jeu d’un premier set bien indécis pour enfin prendre le service de son adversaire et virer en tête. Mais c’était pour lâcher son service immédiatement à l’entame de la seconde manche. Se faisant violence, il débreakait grâce à un retour sur la ligne qui surprenait Gojowczyk. Poussé au tie-break, le Polonais se montrait plus rigoureux pour se détacher 5-1. Mais tout n’était pas parfait, à l’image de ce smash dans le filet (5-3). Mal payé, Gojowczyk finissait sur une cruelle double faute. Hurkacz attend maintenant de savoir qui de Gaël Monfils ou Pablo Carreno Busta le défiera en finale. <

