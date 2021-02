L’Espagne de Rafael Nadal a bénéficié d’un très bon tirage avec la Grèce de Stefanos Tsistipas, isolé, et l’Australie de John Millman et Alex De Minaur. Toutefois, il va falloir confirmer sur le court et cela dès mardi. Le Taureau de Manacor va disputer son premier match officiel de l’année 2021 contre le coriace Alex De Minaur à 9h heure algérienne.

L’affrontement est intéressant car l’an passé, De Minaur avait contraint Rafa à s’employer et l’avait poussé au 3e set. Si le numéro 2 mondial s’en était sorti 4-6, 7-5, 6-1, il avait tout de même été secoué par le punch du jeune australien qui va sans doute avoir ce match à l’esprit en entrant sur le court.

Avant cela, Roberto Bautista-Agut défiera John Millman dans le match des numéros 2. En cinq duels, Bautista n’a jamais perdu contre l’Australien mais les rencontres sont souvent serrées. En double, Pablo Carreno Busta et Marcel Granollers feront face à John Peers et Luke Saville.

Articles similaires