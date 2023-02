Ce n’était qu’une question de temps et, dès le 29 janvier dernier, Novak Djokovic avait pu cocher la date du 20 février sur son calendrier. Grâce à son 10e triomphe à l’Open d’Australie, le 22e en Grand Chelem, le Serbe est redevenu numéro un mondial, entamant son septième règne au sommet du tennis masculin. Il avait dès lors la garantie d’égaler trois semaines plus tard le record absolu de présence à la première place du classement.

Ce lundi, Djokovic entame donc sa 377e semaine en tant que numéro un. Il y a presque deux ans, en mars 2021, «Nole» avait dépassé Roger Federer et ses 310 semaines en haut de la hiérarchie. C’est désormais le record absolu qu’il égale. Jusqu’ici, Steffi Graf et ses 377 semaines en tête du classement WTA constituait la marque de référence. L’Allemande n’est désormais plus seule et, dès lundi prochain, elle sera derrière le champion de Belgrade, assuré de passer à 378, et bientôt au-delà. Malgré le titre de Carlos Alcaraz dimanche à Buenos Aires, le «Djoker» compte encore 500 points de marge sur le jeune Espagnol. Or, à court terme, il n’aura que peu de points à défendre. L’an dernier, il avait en effet très peu joué au premier trimestre. Devant lui, les 90 points de son quart de finale à Dubaï en 2022, lors de ce qui fut son tournoi de rentrée. Au mois de mars, il n’aura rien à remettre sur le tapis.



7 ANS ET 2 MOIS AU POUVOIR…

Ce n’est pas le cas de son principal poursuivant. Demi-finaliste à Indian Wells puis vainqueur à Miami l’an dernier, Carlos Alcaraz aura 1360 points à défendre dans les six prochaines semaines. Novak Djokovic est donc à peu près tranquille au moins à brève échéance et peut espérer dans un premier temps se rapprocher du cap des 400 semaines.Jusqu’à la fin de Wimbledon, il aura ensuite moins de 2000 unités à remettre en jeu puisque son sacre sur le gazon du All England Club l’été dernier ne lui avait pas rapporté le moindre point. Ce qui fut un handicap pour son retour à la première place va devenir un atout pour y rester.

Combien de temps durera ce septième règne ? Le plus long a duré 122 semaines, entre les mois de juillet 2014 et novembre 2016. Dans ce domaine-là, il y a en revanche peu de chances pour lui d’aller titiller le record de Roger Federer et ses 237 semaines consécutives entre février 2004 et août 2008. Djoko a accédé au trône pour la première fois le 4 juillet 2011 après son premier titre à Wimbledon. Depuis, il a passé 7 ans et 2 mois à la place de N.1 sur une période de 11 ans et 7 mois…

Avec ce nouveau record, le Serbe solidifie un peu plus son statut de champion hors-normes, plus très loin de détenir ou co-détenir tous les records possibles et imaginables. Dans son viseur, désormais, une autre marque propriété de ces dames : le record de victoires en Grand Chelem. Avec son 22e couronnement, Djokovic est revenu à hauteur de Rafael Nadal et… Steffi Graf, mais restent devant lui Serena Williams et Margaret Court, avec respectivement 23 et 24 titres. Faisons-lui confiance pour tout faire pour y parvenir. n

