Rafael Nadal, pas plus que Novak Djokovic, ne joue un match, et encore moins une finale, avec des statistiques en tête. L’Espagnol le rappelle chaque fois qu’il en a l’occasion, les records ne sont qu’une conséquence. Dimanche, en battant son grand rival serbe en finale à Rome, il a multiplié les conséquences. Petit tour d’horizon. C’est tout simplement extravagant. Après Roland-Garros, Barcelone et Monte-Carlo, Rafael Nadal a ajouté une 4e decima à sa collection. Vainqueur à neuf reprises à Rome depuis son premier sacre en 2005, il a décroché dimanche une 10e couronne dans la capitale italienne. Une jolie suite : 13 titres à Paris, 12 à Barcelone, 11 à Monte-Carlo et donc 10 à Rome.



IL SURVOLE L’ERE OPEN

Dans l’ère Open, un seul autre joueur a réussi à remporter dix titres dans un même tournoi. Il s’agit de Roger Federer. Mais le Suisse ne l’a accompli « que » deux fois, et dans deux tournois d’une envergure moindre, à Bâle (ATP 500) et Halle (ATP 250 puis 500). Nadal, lui, a réussi ce quadruple tour de force dans un 500 (Barcelone) mais aussi deux Masters 1000 et, bien sûr, un Grand Chelem. 16 années séparent son premier de son plus récent sacre romain. Dans ce domaine, il égale son « record » catalan. A Barcelone aussi, il s’était imposé pour la toute première fois en 2005, pour triompher à nouveau en 2021. Comme à Rome, donc. Sur ces quatre seuls tournois, il affiche un total de 46 titres. C’est, par exemple, autant qu’Andy Murray dans toute sa carrière, ou, encore, davantage qu’un Stefan Edberg (41 titres) ou un Mats Wilander (33), tous deux multiples vainqueurs en Grand Chelem.



36E MASTERS 1000, COMME DJOKOVIC

On parle beaucoup, à juste titre, de la folle course que se livrent Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour détenir le record du nombre de titres en Grand Chelem. A l’étage en-dessous, la lutte vaut aussi le détour, mais cette bataille-là est un duel, non un combat à trois. Federer possède 28 Masters 1000 à son palmarès. Plus que respectable, mais loin, tout de même, des deux autres monstres.

En s’imposant dimanche, Nadal est revenu à hauteur de Djokovic avec un 36e titre dans cette catégorie de tournois. C’est le premier Masters 1000 de l’Espagnol depuis près de deux ans et sa victoire au Canada à l’été 2019. Il détenait alors seul le record avant d’être rejoint puis dépassé par Djokovic lors des succès de ce dernier à Cincinnati et Rome en 2020. Le prochain rendez-vous susceptible de départager à nouveau les deux hommes est fixé au mois d’août, à Montréal.



62E TITRE SUR TERRE BATTUE

Encore une statistique sidérante. Si Nadal possède un palmarès complet, puisqu’il a gagné sur toutes les surfaces et dans tous les plus grands tournois en dehors du Masters et de Bercy, c’est évidemment sur terre battue que son bilan prend une dimension quasiment surnaturelle. Le voilà désormais avec 62 tournois gagnés sur sa surface fétiche, sur les 88 remportés au total dans sa carrière.

Outre les 46 victoires évoquées dans les quatre tournois où il a signé une decima, l’actuel numéro 3 mondial a glané 16 autres titres dans des tournois 250 ou 500, comme Sopot (son premier trophée en 2004), Acapulco (deux fois, du temps où le tournoi mexicain était joué sur terre) ou bien évidemment Madrid, où il s’est imposé à quatre reprises. Pour mesurer l’envergure de cette statistique, il suffit de regarder le palmarès complet de champions aussi prestigieux qu’Andre Agassi ou Pete Sampras. Les deux géants américains ont achevé leur carrière avec respectivement 60 et 64 titres. Toutes surfaces confondues. Rien que sur terre, Nadal a donc dépassé l’un, et n’est plus qu’à deux encablures de l’autre. Délirant.

Articles similaires