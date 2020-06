Lorsque le 21 avril dernier, l’or noir a coûté moins que l’eau de pluie, une moitié de l’humanité était alors confinée et la nouvelle surréaliste ajoutait à l’ambiance de fin du monde. Plusieurs semaines de Covid-19 après, l’espoir semble de nouveau possible. Depuis quelque temps, les cours du pétrole entament un début de hausse, portés par les perspectives d’un prolongement de l’accord de réduction de la production entre les pays de l’Opep et leurs alliés et la reprise de la demande mondiale. L’accord en question semble avoir de l’effet sur les prix. Le pétrole ne pouvant faire pire en matière de prix sur le marché, et l’avenir ensoleillé ne pouvait être soutenu que par les éternels optimistes. Le début de sortie des phases de confinement et les relances qui ne tarderaient pas à s’enclencher des économies consommatrices de brut sont une opportunité à saisir. Les pays producteurs détiennent à l’évidence une excellente occasion d’imposer des prix qui laisseraient souffler, un tant soit peu, leurs économies. Le début d’une amélioration des prix de l’or noir est visiblement soutenu par la perspective d’un nouvel accord de réduction de la production du groupe du pays de l’Opep et alliés. Des pays de l’Opep et la Russie seraient favorables à une prolongation du contrat de réduction de la production qui a été conclu début avril pour stabiliser les prix. L’Arabie saoudite mène depuis quelques jours une campagne en faveur d’un rallongement de ce contrat d’un à trois mois. La nouvelle réunion de l’Opep avec ses alliés est fortement attendue. Cette réunion, toujours à distance, pourrait être décisive afin d’alimenter une tendance devenue positive. Et éviter un éventuel relâchement des membres sous influence. L’intervention des Etats-Unis avait fortement perturbé, au début de cette année, le marché et les possibilités d’accord entre les membres de l’Opep. Aujourd’hui que Donald Trump est fortement occupé par une situation interne des plus préoccupantes pour sa réélection, les acteurs peuvent évoluer avec moins de pression. De quoi se rendre compte des dégâts du leadership perdu de l’Opep.