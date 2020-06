La recrudescence de l’évolution de la pandémie est un énième pic d’alerte. Il y a lieu de s’interroger sur cette situation d’évolution inquiétante de la maladie, alors qu’un processus de déconfinement progressif a été enclenché afin de soulager une économie lourdement frappée. Un processus, aujourd’hui, plus que jamais mis en difficulté par une évolution inattendue de la maladie. Alors que l’on nous avait dit que le pic a déjà été atteint, l’on constate que les chiffres enregistrés sont inédits, entamant une montée spectaculaire et surtout angoissante. Il est évident que le manque de respect des règles de confinement à travers des comportements condamnables en société aura aidé à la mutation d’un virus qui semble vouloir bien s’installer parmi les hommes. Si la barre des 250 cas a été largement dépassée aujourd’hui alors que les écoles, les universités, les stades, les mosquées, les cafés et les restaurants sont encore fermés, imaginer ces lieux de regroupement humains rouverts. Cette nouvelle alerte confirme les avertissements des médecins et spécialistes selon lesquels la pandémie est toujours parmi nous et de façon toujours virulente. Un retour à un confinement plus strict est aujourd’hui de plus en plus envisagé, malgré la volonté des pouvoirs publics de vouloir rassurer la société. Restera irrémédiablement une question : le confinement est-il la panacée ou bien seules la discipline et l’attitude des citoyens pourraient faire baisser la tendance ? Rassurer une population particulièrement fatiguée par des mois de confinement est une nécessité. L’on imagine mal un retour vers un confinement global qui pourrait avoir de graves conséquences sur le fonctionnement économique du pays. L’on peut avoir recours à des confinements ciblés et localisés aujourd’hui visiblement nécessaires. Il est vrai que la population aujourd’hui est davantage préparée à combattre la pandémie, ayant développé des habitudes face à cette situation de crise. Il est évident que seul le respect des mesures sanitaires et la distanciation sociale sont à même d’inverser la tendance menaçante qui s’est dangereusement enclenchée.