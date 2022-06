La canicule est arrivée bien avant le solstice d’été. En témoigne le mercure qui s’est élevé, hier, à hauteur de 45 degrés, voire plus, dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest et le restera jusqu’à mercredi prochain, rapporte un Bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie (ONM) en date du 11 juin, suivi d’un autre hier. Il n’en fallait pas plus pour placer les wilayas des régions citées en vigilance orange.

Par Bouzid Chalabi

Cette même source précise, en effet, que les wilayas de Sidi Bel Abbès, Relizane, Mascara, Chlef et Aïn Defla enregistrent, depuis hier lundi, des températures qui oscillent entre 43 et 45 degrés tandis qu’au niveau des wilayas de Tipasa, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou et Béjaïa, les températures varient entre 40 et 42 degrés. Il faut savoir que ces chaleurs importantes peuvent provoquer des feux de forêt, ou pis encore, ravager des champs de blé dans l’attente d’être moissonnés. On comprend donc pourquoi la vigilance est à «l’orange». Autrement dit, le risque de départ de feu est à prendre au sérieux. Face à cette éventualité, des campagnes de sensibilisation sur les risques d’incendies de forêt et de récoltes gagneraient à être lancées dans l’immédiat avant que des sinistres interviennent.

Dans cette logique de prudence, on apprend que le groupement de gendarmerie de la wilaya de Bouira vient de lancer une campagne de sensibilisation. Selon l’APS, c’est sur la RN 33 menant vers le Centre national de sport et de loisirs de Tikjda que les éléments de la Gendarmerie nationale, accompagnés par les services de la Protection civile et ceux de la Conservation des forêts, que le coup d’envoi de cette campagne a été donné. Sur place, toujours selon cette même source, les habitants et les touristes de passage ont été instruits de la nécessité de préserver la forêt et le couvert végétal via des pratiques environnementales saines, «afin d’éviter tout éventuel incendie pouvant menacer la faune et la flore de cette station climatique et du parc national du Djurdjura», lit-on. Il est également mentionné que des dépliants portant des informations sur les gestes protecteurs de la nature ont été distribués aux citoyens et aux automobilistes empruntant cet axe routier. Notons qu’aux dernières nouvelles ladite campagne se poursuit avec le concours des services agricoles de la wilaya de Bouira avec pour objectif principal de sensibiliser surtout les agriculteurs contre le danger d’incendies de récoltes pouvant même s’étendre aux habitations et village limitrophes, notamment dans cette wilaya où la campagne moissons-battage bat son plein. «C’est pourquoi la vigilance est de mise», insiste un responsable des services agricoles, repris par l’APS. De leur côté, les services des forêts ne le diront jamais assez : «Protéger les massifs forestiers et les récoltes, c’est l’affaire de tous.»

Faut-il enfin rappeler le nombre d’hectares de forêt ravagés par les feux durant l’été dernier, causés certes par une période de forte et longue canicule sans pareille et aussi par l’irresponsabilité de personnes qui ne prennent pas la précaution d’éteindre complètement leur barbecue, laissant sur place toutes sortes d’emballages qui, exposés au soleil, peuvent se transformer en torche et broussaille aidant vite voir le feu s’étendre à vive allure et sans pouvoir y faire face. Le brasier étant si important qu’il devient impossible aux agents de lutte d’arriver tout au moins à circonscrire les foyers ardents.

Cela dit, reste à espérer que les feux de forêt seront moins dévastateurs cette année pour peu que la vigilance soit de mise et permanente sur toute l’étendue des massifs forestiers du pays.