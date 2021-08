La canicule qui touche plusieurs wilayas du Nord du pays depuis lundi dernier se poursuivra jusqu’à demain soir (jeudi), avec des températures dépassant les 44 degrés Celsius et atteignant localement les 47 degrés, a annoncé mercredi l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Il s’agit des wilayas d’Ain Defla, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M’Sila et l’ouest de Batna où les température prévues dépasseront les 44 degrés et pourraient atteindre localement les 46/47 degrés, précise la même source, relevant que la validité du BMS (niveau orange) qui est en cours s’étalera jusqu’à jeudi à 21h00 au moins. Les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf qui sont également concernées par le phénomène, enregistreront des températures pouvant atteindre 40 degrés et dépasser localement les 45/47 degrés sur le sud de ces wilayas. La validité du BMS qui est toujours en cours se poursuivra jusqu’à jeudi à 21h00. La canicule touchera aussi des wilayas de l’Ouest du pays, en l’occurrence Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Relizane et Chlef. La température atteindra ou dépassera les 44 degrés durant la validité du phénomène s’étalant de mercredi à 12h00 à jeudi à 21h00 au moins.

