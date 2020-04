Ils se sont mis au télétravail ou le pratiquaient déjà sans le savoir. Eux, ce sont toutes ces personnes pour qui l’outil de production est le «PC», ou cet ordinateur qui vous fait travailler en restant chez vous et même au lit, pour les amateurs du moindre effort ou pour ceux qui ont une revanche à prendre sur les «pointeuses», les heures de bureau et les «surveillants» de tous bords pour qui, seule la présence au bureau vaut vertu de labeur… Mais, passons.

Par Leila Zaimi avec Lyes Sakhi

C’est bien de vouloir travailler chez soi, encore faut-il avoir le sésame, le fil non plus conducteur mais passeur ou passant, c’est-à-dire cette satanée connexion qui ne vous laisse pas «hors champ» comme souvent et ne vous donne pas cette noire impression d’être placé en isolement, un double avec celui imposé par le confinement anti-Covid-19.

Le télétravail, une blague ! lâchent beaucoup d’entre nous qui constatent à juste titre, comme le juriste Zahir Battache, qu’on ne bascule pas comme ça dans l’impréparation – d’une façon de travailler à une autre- alors que la numérisation et la digitalisation en vigueur sous d’autres cieux sont aujourd’hui le résultat d’une révolution culturelle et technologique avant d’être une activité d’entreprise comme aujourd’hui. Le travail à distance ? Une «nécessité» et une «urgence» absolues ne cessent d’appeler les groupes et les collectifs de réflexion sur l’entreprise algérienne, non sans rappel – comme celui du juriste Battache- que le tissu entrepreneurial et le système économique algériens sont en retard de plusieurs générations en ce qui concerne la numérisation et la digitalisation.

En attendant que cette affaire sérieuse soit réglée pour le bien de l’entreprise DZ et de tous, il est des personnes et des professions pour lesquelles ne pas se rendre au bureau n’est plus extraordinaire. Journaliste sportif au quotidien El Bilad, Mohammed Khemmali affiche d’emblée son penchant pour le bureau tous les jours. Néanmoins, il ne rejette pas les avantages de travailler à distance, son métier lui offrant la précieuse liberté de mouvement. «Moi je préfère travailler au bureau pour éviter les coupures d’électricité, l’interruption d’Internet et les colères des chefs qui ne vous croient pas ou ne vous écoutent pas, mais quand il faut travailler à distance, je le fais avec un réel plaisir en évitant la pression de la Rédaction». «Les journalistes font beaucoup de terrain et

certains font leurs articles de leurs téléphones portables, le télétravail ce n’est pas nouveau pour eux», explique-t-il. «Travailler à la maison en ce moment où toutes les activités sont suspendues est tout à fait indiqué», ajoute-t-il.



Entre adeptes du bureau et partisans du tout numérique

Nawel Sammar, assistante logistique dans une entreprise chinoise à Dar El Beïda, Alger, affirme que ses patrons ont «libéré tout le personnel». «Je me suis mise au télétravail depuis trois semaines, le rendement à la maison est quasiment le même qu’au bureau, ce qui change est que je n’ai personne autour de moi ou à mettre le nez sur mon écran, même si j’aime cette ambiance de bureau. Ce qui change, c’est l’angoisse du débit internet qui rend mes tâches plus difficiles à accomplir. Heureusement que le téléphone existe». Pour ce qui est du télétravail, «pourquoi pas s’il rend les gens plus efficaces», lance-t-elle. «Je trouve que travailler chez soi, c’est bien si les conditions y sont et si Internet ne vous fait pas planter, il reste que l’atmosphère du bureau me manque», glisse-t-elle, avec une note de nostalgie d’un temps pourtant si récent.

Abdenour Hochiche, chargé de mission cinéma au Centre culturel français à Alger, trouve que le télétravail dans certains domaines d’activité «est une solution pour les moments et les situations d’exception». «Pour moi, travailler à distance c’est juste parer à une situation exceptionnelle», tranche-t-il. «En ce qui me concerne, j’essaie d’assurer le service minimum, rester en contact avec les professionnels du cinéma pour la programmation», indique-t-il. «Sinon, la nature de mon travail est d’être en contact avec les professionnels et le public». Pour lui, «l’ambiance du bureau et l’échange avec les collègues sont nécessaires. Lorsqu’on est à la maison, on oublie souvent que nous avons un travail à rendre», croit-il savoir non sans humour. Cheffe d’entreprise dans le domaine de la communication et de l’évènement culturel, connue pour son site «Vinyculture», Yasmine Bouchene affirme que le travail à distance, c’est «être dans son élément» pour elle. «On est une agence digitale, on est habitués depuis longtemps à travailler de chez nous ou de n’importe quel endroit où il est possible d’avoir une connexion internet. On se voit au bureau, on fait des réunions mais seulement quand il faut. Mais pour ma part, par exemple, je peux travailler de chez moi le plus normalement du monde. Seul le côté administratif et financier est un souci puisqu’il est interdit de se déplacer», précise-t-elle. «Certes, cette crise sanitaire est inquiétante, en réalité, j’aime le fait de voir que le monde se tourne vers ce que, nous, acteurs du numérique, disons depuis des années pour gagner du temps, de l’énergie et de l’argent, à savoir qu’il faut dématérialiser et faire appel aux outils du numérique pour réaliser un réel virage».