Les licences d’Algérie Télécom Mobile (ATM, Mobilis) et Optimum Télécom Algérie (OTM, Djezzy) pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques et cellulaires ont été renouvelées pour une nouvelle période de cinq (05) années, indique mardi un communiqué des Services du Premier ministère. Ce renouvellement des licences a été décidé par le gouvernement, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a entendu un exposé présenté par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, ministre de la Poste et des Télécommunications par intérim relative à deux (2) projets de décret exécutifs portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaire en norme GSM et de fournitures de services de communication électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile SPA » et « Optimum Télécom Algérie SPA ». Ces deux textes viennent en application des dispositions de la loi 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et communications électroniques et du décret 01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences de télécommunication. Les deux titulaires de licences de téléphonie mobile précités ont satisfait aux conditions de renouvèlement de leurs licences pour une nouvelle période de cinq (05) années et ce, conformément aux cahiers des charges prévus à cet effet, précise le communiqué.

