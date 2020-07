L’opérateur de téléphonie Mobilis a lancé, hier, un service de contrôle parental. Pour un tarif de 800 dinars, «MobiliS@fe» est destiné à aider les parents à contrôler et encadrer les enfants dans l’utilisation de l’internet afin de les protéger des dangers liés à la toile.

Son lancement officiel s’est effectué lors d’une cérémonie présidée par le PDG de Mobilis, Bellal Mekkid, en présence notamment de la déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’Enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, et le représentante adjointe de l’Unicef en Algérie, Souraya Hassan.

M. Mekkid a indiqué que le lancement de «MobiliS@fe» intervient à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant, le 15 juillet de chaque année, et aussi dans un contexte marqué par le confinement dû à la propagation du coronavirus Covid-19. Il a relevé, à cet égard, que l’utilisation de l’internet s’est très développée en devenant accessible aux différentes catégories d’âges, y compris les enfants, en faisant observer que l’utilisation de l’internet par les enfants n’est pas sans danger.

Il a indiqué que la décision de Mobilis de lancer ce service a été motivée par l’importance qu’il accorde à la sécurité et à la protection de ses clients des dangers liés à l’internet. Le service contrôle parental MobiliS@fe est une solution internet qui permet ainsi aux parents d’accompagner et de protéger pas à pas leurs enfants, avec une assistance maximale, filtrant les contenus et applications inappropriés du web qui ne seraient pas adaptés à leurs âges. Cette solution consiste à sécuriser la navigation des enfants sur internet, en rattachant leurs lignes mobiles à celles de l’un de leurs parents qui aura le rôle d’administrateur.

4G en bonne voie, des antennes 5G à titre expérimental

M. Mekkid a assuré, dans le même sillage, que Mobilis ne lésinera pas sur les moyens pour assurer un meilleur service à ses clients, indiquant, à ce titre que l’opérateur public est sur la bonne voie pour le parachèvement du chantier relatif à la couverture du territoire national en réseau 4G.

Il a annoncé, également, que Mobilis procédera, dès le mois d’août prochain, à l’installation à titre expérimental d’antennes de réseau 5G. Meriem Chorfi a salué l’opérateur pour la mise en service de ce service de protection des enfants des dangers de l’internet, soulignant qu’il s’agit d’un nouvel outil qui vient contribuer aux efforts de l’Etat pour la promotion et la protection de cette catégorie. Souraya Hassan a mis en avant le fait que le lancement de «MobiliS@fe» vient renforcer le dispositif d’outils de protection des enfants des dangers liés à la toile, en particulier, dans cette période de la Covid-19, qui contraint les enfants à rester à la maison et, donc, à utiliser davantage l’internet. <