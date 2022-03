La nouvelle prestation de l’opérateur annonce des offres fortement concurrentielles !

D’Oran Loubna Zahaf

Sous le slogan «ensemble nous construisons l’avenir», l’opérateur historique de téléphonie mobile, Mobilis, a lancé hier à partir d’Oran, à l’hôtel d’Oran El Bey, ex-Sheraton, son nouveau bouquet de services baptisé «Sama» qui regroupe plusieurs offres, répondant aux besoins de toutes les bourses. Le choix d’Oran pour le lancement de ce nouveau produit n’est pas fortuit. En effet, la capitale de l’Ouest s’apprête à accueillir au mois de juin prochain la 19e édition des Jeux méditerranéens. Un grand événement pour lequel Mobilis sera le partenaire technologique officiel en offrant à cette wilaya un haut débit, une meilleure qualité de connexion et aussi une meilleure couverture avec des avantages de communication et d’Internet mobile. Considéré comme le leader de la téléphonie mobile en Algérie avec 20 millions d’abonnés et détenant 40% du marché, Mobilis a voulu miser gros après une absence en terme d’offres de cinq ans, en présentant à ses clients des produits défiant toute concurrence sur le marché de la téléphonie mobile.

Ainsi, avec «koul ma thoua fi sama», comme slogan de cette nouvelle offre, le président-directeur général de Mobilis, Chaouki Boukhazani, présent à cette cérémonie de lancement de ce nouveau bouquet de services, a lancé le Mix Sama, le Net Sama et le talk Sama, les trois produits de Mobilis qui comportent des offres selon la consommation et les besoins de chaque abonné.

L’offre Mix Sama est destinée aux abonnés qui communiquent et se connectent régulièrement. Elle comporte une offre de 24h pour 100 DA de recharge avec l’avantage de communications illimitées avec Mobilis et 200 DA de communication envers tous les réseaux et 1 GO d’Internet, ou 50 DA de recharge avec un illimité, 50 DA de communication envers tous les réseaux et 500 Mo internet. Pour une offre de 15 jours, 500 DA de recharge, l’abonné peut bénéficier d’illimité et de 1.000 DA de communication envers tous les réseaux et 5 GO d’internet. Pour une offre de 30 jours, l’abonné a le choix entre une recharge de 1.000 DA pour bénéficier d’illimité, de 2.000 DA de communication envers tous les réseaux et 15 GO d’internet ou 1.500 DA de recharge pour bénéficier d’illimité, 2.000 DA de communication envers tous les réseaux et 15 GO d’internet ou 2.000 DA de recharge avec illimité, 4.000 DA de communication envers tous les réseaux et 50 GO internet.

Quant à la Net Sama, elle est destinée aux abonnés qui se connectent régulièrement et communiquent peu. L’abonné peut bénéficier d’une offre de 24h, de 15 jours et de 30 jours pour des recharges respectives de 30 DA, 500 DA et entre 1.000 et 2.000 DA pour la troisième offre.

Avec 30 DA, l’abonné peut bénéficier de 300 Mo d’Internet et un illimité de communication Mobilis et Facebook. Avec 500 DA, 10 GO Internet et 100 DA de communication envers tous les réseaux. Avec 1.000 DA, 30 GO d’internet et 200 DA de communication. Avec 1.500 DA, 60 GO internet et 300 DA de communication envers tous les réseaux. Avec 2.000 DA, 90 GO d’Internet et 400 DA de communication envers tous les réseaux.

La dernière offre de Talk Sama est destinée aux abonnés qui communiquent plus qu’ils ne se connectent. Il existe une offre de 15 jours pour 500 DA de recharge avec des avantages d’illimité pour Mobilis, 2.000 DA de communication envers tous les réseaux et 500 Mo d’internet. Pour une offre de 30 jours, 1.000 DA de recharge comporte l’illimité avec Mobilis, 4.000 DA de communication envers tous les réseaux et 2 GO d’internet. Une recharge de 1.500 DA, offre l’illimité pour Mobilis, 6.000 DA de communication envers tous les réseaux et 3 GO d’internet. Et enfin, 2.000 DA de recharge, l’abonné a l’avantage de l’illimité, 8.000 DA de communication envers tous les réseaux et 4 GO d’Internet. Les entreprises peuvent également bénéficier d’offres intéressantes avec le nouveau produit de Sama, à travers le sky business.

Lors de son intervention, le PDG de Mobilis a assuré que ces offres ne sont pas limitées dans le temps et restent valables même après les Jeux méditerranéens et sont disponibles dans les pointes de vente et agences de Mobilis. Le premier responsable de Mobilis a aussi rappelé les efforts consentis par l’opérateur historique et qui s’est traduit par le prix Speed test Award remporté le 1er mars 2022 pour la meilleure couverture réseau en Algérie, Best Mobile coverage, attribué par la renommée société Ookla. Un prix qui confirme, selon le PDG de Mobilis, le retour de Mobilis avec la mise en marche de la machine commerciale et technique pour le développement de l’entreprise. n