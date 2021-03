Le nombre d’abonnés actifs à la téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G) en Algérie a atteint les 45,55 millions au 4ème trimestre de l’année 2020, en légère hausse (0,29%) par rapport à la même période de 2019 où il était de 45,42 millions d’abonnés, indique le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE). Sur les 45,55 millions d’abonnés actifs, 38,77 millions sont des abonnés au réseau 3G/4G, soit 85,11% du nombre global, et 6,78 millions au réseau GSM, soit 14,89%, selon le rapport. L’ARPCE relève, toutefois, une diminution de 20,33% du parc d’abonnés GSM en l’espace d’une année (6,78 millions au 4ème trimestre de l’année 2020, contre 8,51 millions à la même période de 2019), expliquant cette situation par la migration des abonnés GSM vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G. Le taux de pénétration au réseau mobile a enregistré, quant à lui, une légère évolution estimée à 0,58% entre le 4ème trimestre 2019 (103%) et le 4éme trimestre de l’année 2020 (103,58%). Cette hausse du taux de pénétration est due à la « légère progression » du marché de téléphonie mobile d’une part et à l’augmentation de la population algérienne estimée à « 43.98 millions au 31 décembre 2020 » par l’ARPCE. Le trafic voix acheminé dans les réseaux de téléphonie mobile a, quant à lui, connu une importante augmentation avec 41216 millions de minutes enregistrées au 4ème trimestre de 2020, contre 35675 millions de minutes à la même période de 2019, soit un taux d’évolution de 15,53% en une année. Sur les 41216 millions de minutes enregistrées au 4ème trimestre de l’année 2020, « un taux de 86,37% a été réalisé en intra-réseau, 13,49% en trafic national sortant, 0,08% en trafic international sortant et 0,06% trafic international entrant », détaille le bilan. Quant au revenu mensuel moyen par abonné (ARPU), il a diminué de 1,15%, passant de 524 dinars algérien (DA) à 518 DA en l’espace d’une année. S’agissant de l’évolution du parc global d’abonnés par opérateur, Mobilis demeure toujours en tête avec 16,55 millions d’abonnés 3G/4G au 4ème trimestre 2020, contre 15,74 millions à la même période de l’année précédente, et 2,42 millions abonnés GSM au 4ème trimestre 2020, contre 2,89 millions à la même période de 2019. Il est suivi par l’opérateur Djezzy avec 11,56 millions d’abonnés 3G/4G au 4ème trimestre de 2020 (11,27 millions à la même période de 2019) et 2,80 millions d’abonnés GSM au 4ème trimestre de 2020 (3,43 millions à la même période de l’année 2019). Ooredoo est le dernier avec 10,65 millions d’abonnés aux technologies 3G/4G au 4ème trimestre de 2020 (9,89 millions à la même période de 2019) et 1,56 millions d’abonnés GSM au 4ème trimestre de 2020 (2,18 millions à la même période de l’année 2019).

