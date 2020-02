Le 11 février, le géant mondial de la téléphonie mobile Samsung Electronics a dévoilé le Samsung Galaxy S20, sa nouvelle série d’appareils phares avec une toute nouvelle architecture de caméra qui combine l’IA (l’intelligence artificielle) avec le plus grand capteur d’image de Samsung pour une qualité d’image époustouflante. « Alors que nous entrons dans cette nouvelle décennie, la 5G changera complètement notre façon de communiquer et de vivre le monde qui nous entoure», a déclaré le Dr TM Roh, président et chef de la division des communications mobiles de Samsung Electronics. « Comme les trois variantes du Galaxy S20 sont dotées de la connectivité 5G, Samsung propose un appareil de nouvelle génération pour transformer la vie des gens », a-t-il ajouté

Avec la 5G, une nouvelle décennie d’innovation mobile commence. Et pour exploiter cette nouvelle génération de connectivité, chaque appareil de la série Galaxy S20 – les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra – est équipé de la dernière technologie, affirme le fabricant qui explique que les trois appareils sont capables de fournir des capacités 5G non autonomes et autonomes.

L’appareil qui sera commercialisé à partir du 6 mars prochain est considéré comme le plus sécurisé jamais conçu par Samsung, le Galaxy S20 étant protégé par Knox, la plate-forme de sécurité mobile leader de l’industrie qui protège l’appareil depuis la puce jusqu’au logiciel.

