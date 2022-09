Ooredoo annonce des nouveautés sur son offre Dima Ooredoo avec des avantages exceptionnels en Internet, appels, SMS et services digitaux. En effet, Ooredoo enrichit le volume Internet de son forfait Dima 2000 et offre au client 50 Go d’Internet au lieu de 30 Go, des appels illimités vers Ooredoo, ainsi que 300 minutes d’appels et 200 SMS offerts valables vers tous les réseaux nationaux. A tout cela s’ajoutent d’autres avantages à savoir Facebook gratuit après épuisement du forfait Internet et une souscription offerte aux services ANAZIK et ANAFLIX (uniquement l’accès aux applications). Tous ces avantages sont valables 30 jours. Aussi, pour tout rechargement, achat, renouvellement du forfait, ou nouvelle activation Dima 2000 ou plus, le client aura la possibilité de participer au tirage au sort et gagner un séjour au Qatar pour assister à la Coupe du Monde 2022. Et pour mieux répondre aux attentes de ses clients, Ooredoo lance le nouveau forfait « Dima 500 » qui leur offre la possibilité de bénéficier d’une panoplie d’avantages valables 15 jours : 3Go d’Internet, des appels illimités vers Ooredoo, 100 minutes d’appels et 50 SMS vers tous les réseaux nationaux ainsi qu’un accès gratuit à Facebook après épuisement du forfait Internet. Comme pour les autres forfaits Dima, le client « Dima 500 « profitera de la nouvelle expérience et pourra choisir, renouveler et convertir en toute liberté le forfait qui répond le mieux à ses besoins en composant *500# ou en visitant la page choof.ooredoo.dz

Articles similaires