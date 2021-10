Chawki Boukhazani Chawki a été installé hier lundi dans ses nouvelles fonctions de Président-Directeur général (P-DG) de l’opérateur téléphonique mobile public (Mobilis), en remplacement de Karim Bibi Triki, indique un communiqué de l’opérateur. Avant d’être nommé à la tête de l’opérateur public de la téléphonie mobile,

M. Boukhazani a occupé plusieurs postes au sein de la même entreprise, notamment celui de directeur des systèmes d’information, directeur de la Division Principale de développement et d’ingénierie et aussi conseiller principal auprès du P-DG. Le nouveau P-DG de Mobilis était également haut cadre de la Gendarmerie nationale, où il a été à la tête de plusieurs réalisations liées au système d’information et de télécommunication. Outre l’animation de séminaires,

M. Boukhazani est aussi coach et formateur en management des projets, en développement personnel et préparation aux certifications internationales (PMP, ITIL 4, Scrum Master ). Le P-DG de Mobilis est diplômé de l’Ecole militaire polytechnique (EMP, ex-ENITA) de Bordj El-Bahri, à Alger, où il a obtenu son ingéniorat en génie électrique, option traitement de signal et une formation de post-graducation spécialisée (PGS) en Télécommunication et Sécurité des Réseaux Informatiques. M. Boukhazani détient également plusieurs certificats de renommée internationale, à savoir un Project Management Professional (PMP) délivré par Project Management Institute (USA) et des certifications professionnelles, Provisional Lead Auditor en France et ITIL 4 au Royaume-Uni, en plus d’un Professional Scrum Master (PSM) délivré par Scrum.org (USA).

