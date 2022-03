Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a réitéré mercredi lors de la réunion du gouvernement, son appel aux opérateurs de la téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) au respect de leurs engagements vis-à-vis de leurs clients, particulièrement en matière de qualité de prestations et d’amélioration de la couverture, tant au niveau des villes que dans les localités éloignées. M. Benabderrahmane «a rappelé la nécessité du respect par les opérateurs opérant dans ce domaine, de leurs engagements vis-à-vis des clients, particulièrement en matière de qualité de prestations et d’amélioration de la couverture, tant au niveau des villes que dans les localités éloignées», indique un communiqué des Services du Premier ministre. Le Premier ministre est intervenu à l’issue de la présentation pour examen par le gouvernement de «trois projets de Décrets exécutifs portant approbation des modifications des cahiers des charges annexés aux Décrets exécutifs n16-235, 16-236 et 16-237 du 04/09/2016 portant approbation des licences d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications de mobile de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribués à Algérie Télécom Mobile, Wataniya Télécom Algérie et Optimum Télécom Algérie». «Les modifications du cahier des charges en question, visent l’augmentation des capacités du réseau 4G par l’assignation de nouvelles ressources de fréquences et l’intégration du montant de la redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle desdites fréquences supplémentaires», indique le communiqué.

(APS)

