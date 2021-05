Le groupe de télécommunication Ooredoo a rendu public ses résultats financiers relatifs au premier trimestre de l’année 2021. Les chiffres liés à l’activité de Ooredoo Algérie durant les trois premiers mois de l’année 2021 traduisent la solidité de la stratégie de Ooredoo, et cela dans un environnement dynamique et compétitif.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : «Ooredoo Algérie entame l’année 2021 avec des résultats positifs, confirmant ainsi le bienfondé de notre stratégie en matière de digitalisation, stratégie que nous poursuivrons afin de pouvoir continuer à contribuer à l’économie numérique et au développement du secteur de la téléphonie mobile nationale. Nous remercions nos clients pour leur confiance et leur promettons d’être à la hauteur de leurs attentes.» En termes de chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 20.1 milliards au 1er trimestre 2021. Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a atteint 6.9 milliards de dinars algériens au 1er trimestre 2021.

Le parc clients a quant à lui atteint 12.7 millions d’abonnés à fin mars 2021. Au sein du Groupe, Ooredoo Algérie représente 11% du nombre d’abonnés et 5% du montant des investissements. Durant le premier trimestre 2021, Ooredoo Algérie a investi près de 1.5 milliards de dinars algériens notamment dans le renforcement et la modernisation de ses équipements réseau 3G et 4G.

Ooredoo poursuit sa stratégie commerciale, en continuant à offrir davantage d’offres et de services innovants dans un marché compétitif en perpétuel transformation. n

