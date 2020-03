L’opérateur public Algérie Télécom a annoncé hier lundi que la date d’échéance de paiement des factures téléphoniques de ses abonnés va être prolongée d’un mois. Algérie Télécom a également indiqué qu’ «aucune coupure ne sera effectuée sur les lignes téléphoniques fixes de l’ensemble de ses abonnés durant cette durée ». L’opérateur historique avait déjà lancé, la semaine dernière, des promotions

« avantageuses » pour ses clients qui utilisent le e-paiement (paiement électronique) afin de leur éviter les déplacements vers ses agences et ainsi minimiser les risques de propagation du coronavirus. L’opérateur historique a indiqué que « ces paiements peuvent être effectués en utilisant l’application mobile d’Algérie Télécom ou son espace clients (https://ec.algerietelecom.dz) ».

Algérie Télécom a rappelé que d’autres services permettent à ses clients de recharger à distance en utilisant une carte de recharge par le biais du 1500 à partir d’une ligne téléphonique fixe ou mobile. Par cette initiative, AT vise à « améliorer et à renforcer l’expérience client de ses abonnés et démontre par la même occasion qu’elle est à l’écoute de leurs attentes et surtout soucieuse de leur sécurité vis à vis de la pandémie mondiale provoquée par le coronavirus ». Pour plus d’informations, AT vous invite à contacter le service Client en composant le 12 ou à consulter le site Internet: www.algerietelecom.dz.

