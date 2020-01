l’Iran a présenté ses excuses samedi pour avoir abattu le Boeing 737 par “erreur”, tout en pointant la responsabilité de “l’aventurisme américain” dans ce drame. L’Iran regrette “profondément” ce crash, “une grande tragédie et une erreur impardonnable”, a déclaré le président iranien Hassan Rohani. “L’enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l’écrasement de l’avion ukrainien et la mort de 176 innocents”, a-t-il rapporté sur Twitter. Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères iranien avait déjà exprimé “regrets, excuses et condoléances”, tout en soulignant que Washington n’était pas étranger à ce drame. Une “erreur humaine en des temps de crise causée par l’aventurisme américain a mené au désastre”, a tweeté Mohammad Javad Zarif.

L’opérateur de missile qui a abattu le Boeing ukrainien mercredi à Téhéran a fait feu sans pouvoir obtenir la confirmation d’un ordre de tir à cause d’un « brouillage » télécom, a affirmé samedi un général iranien. Le soldat a pris l’avion pour un « missile de croisière » et il a eu « 10 secondes pour décider », a déclaré le général de brigade Amirali Hajizadeh, commandant de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution iraniens, l’armée idéologique de la République islamique, cité par des médias. « Il pouvait décider de tirer ou de ne pas tirer mais il a pris la mauvaise décision », a ajouté l’officier. « C’était un missile de courte portée qui a explosé près de l’avion. C’est ce qui explique que l’avion a pu » continuer de voler, a encore déclaré le général dans une déclaration retransmise par la télévision d’Etat. « J’endosse la responsabilité totale de cette catastrophe et je me plierai à toute décision qui sera prise », a encore dit le général, ajoutant : « J’aurais préféré mourir plutôt que d’assister à un tel accident. » Cent soixante-seize personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, mais aussi des Ukrainiens, des Suédois, des Britanniques et des Afghans, étaient à bord du vol PS572 d’Ukraine International Airlines ayant décollé mercredi avant l’aube de l’aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran.