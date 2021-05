Par Bouzid Chalabi

Louable et fort intéressante initiative de la part de l’entreprise Huawei Telecommunication Algeria (HTA) en sa qualité de partenaire des universités algériennes dans le domaine des TIC. Cette action de bienfaisance a consisté en la dotation de 5 universités et établissements du secteur de l’enseignement supérieur algérien en salles de formation informatique de haute performance.

Il s’agit, en effet, selon un communiqué de HTA rendu public hier, de l’Institut national de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication (INPTIC) des Eucalyptus à Alger, l’Institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (INTTIC) d’Oran, de l’université Dr. Moulay-Tahar de Saïda, de l’université des sciences et technologies Houari-Boumediène d’Alger et de l’Ecole nationale supérieure d’informatique d’Alger.

Ainsi HTA renforce sa contribution au soutien de l’enseignement supérieur dans notre pays. Cette entreprise n’en est pas à sa première action dans ce sens puisqu’elle est partie prenante de divers projets d’écosystème de talents, tels que l’ICT Compétition, ICT Académie et Seeds for the Future. Huawei a aidé les universités algériennes à cultiver davantage de talents TIC et numériques.

Le Directeur des Relations publiques et gouvernementales de Huawei Algérie explique, dans le communiqué, que la dotation en salles de formation informatique de haute performance répond à l’orientation stratégique de l’Algérie sur la transformation numérique et l’encouragement des jeunes à innover. Le responsable a par ailleurs précisé qu’« Algérie Huawei ICT Académie » a pour objectif la vulgarisation du savoir-faire des TIC. Il s’agit d’un programme de formation dédié aux universités et ouvert à l’international. « A travers ce projet, les universités participantes accèdent à des cours de TIC dispensés par des instructeurs de Huawei agréés. Là où l’essor technologique est en perpétuel mouvement, il est nécessaire de se mettre à jour afin d’assurer la transition numérique », a expliqué le responsable. Soulignant en outre que la formation agit à deux niveaux, elle est ouverte aux étudiants comme aux enseignants et aux instructeurs professionnels. A travers ce programme, les étudiants auront un accès facile et direct aux salles de formation de Huawei. Cela crée également une relation plus étroite entre le monde de l’université et l’entreprise et l’employeur (académique et théorique). Les enseignants pourront aussi bénéficier des dernières technologies de Huawei et les transmettre à leur tour aux étudiants.

Rappelons enfin que le 5 janvier dernier, Huawei Algérie avait décerné des certificats de donation de classe physique pour 5 universités de Huawei ICT Académie en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, du ministre de la Poste et des Télécommunication, du ministre de la Numérisation et des Statistiques et du ministre délégué chargé des Start-ups, lors de la cérémonie de remise des prix du champion mondial de 2020 Huawei ICT Compétition et de la cérémonie de donation de classe de Huawei ICT Académie. n

