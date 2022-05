Trois (3) personnes sont décédées, asphyxiées par le monoxyde de carbone, et trois (3) autres ont été secourues après avoir inhalé également du monoxyde de carbone dans leur habitation sise dans la ville de Tébessa, a-t-on appris mardi auprès services de la Protection civile. Aussitôt alertées, les éléments de l’unité principale de la Protection civile Hachani Douh, soutenus par ceux de l’unité du secteur de Bab Ziatine, se sont rendues sur les lieux pour secourir cette famille de six personnes, âgées entre 25 et 71 ans, qui ont inhalé du monoxyde de carbone émanant du chauffage de leur foyer, dans le quartier El Djazira, a précisé la cellule de communication de ce corps constitué dans un communiqué. Selon la même source, trois (3) personnes, dont deux hommes et une femme, âgés de 25, 48 et 66 ans, ont été retrouvées mortes, asphyxiés par le monoxyde de carbone, ajoutant que les dépouilles des victimes ont été acheminées à la morgue de l’hôpital Alia Salah, au chef-lieu de wilaya. Agés de 46, 50 et 71 ans, les trois (3) autres personnes ont été retrouvées évanouies au rez-de-chaussée de ce même domicile et ont reçu les premiers secours, a souligné le communiqué, avant leur évacuation vers le service des urgences médico-chirurgicales Dr. Youcef Bouterfa de la ville de Tébessa.

Articles similaires