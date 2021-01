La brigade criminelle relevant de la police judiciaire des services de la sureté de la wilaya de Tébessa a saisi 58 kg de mercure blanc argenté et mis fin à l’activité d’un réseau criminel organisé et spécialisé dans le commerce de ce métal liquide, a indiqué lundi, un communiqué de presse de la cellule de communication et des relations publics de ce corps de sécurité. Ce réseau criminel organisé se compose de 6 personnes qui s’adonnent au transport et au commerce de cette substance hautement sensible, utilisée dans la fabrication d’armes de première catégorie, sans autorisation des autorités préalables, a précisé la même source. L’enquête dans cette affaire a permis d’identifier les membres de ce réseau criminel, appréhendés dans plusieurs wilayas du pays, après l’extension de la compétence territoriale des enquêteurs chargés de cette affaire, a-t-on fait savoir. Les présumés coupables seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes dès le parachèvement des procédures judiciaires d’usage, a conclu le communiqué.

Articles similaires