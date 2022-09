Une opération de relogement de 104 familles dans des habitations neuves à la commune frontalière d’El Ouenza (60 km au nord de Tébessa) est en cours depuis jeudi dernier dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP), a-t-on appris dimanche auprès de l’Office local de promotion et de gestion immobilière (OPGI). L’opération de relogement de 104 familles dans des habitations neuves à la commune frontalière d’El Ouenza (Tébessa) s’inscrit dans le cadre du programme élaboré par les autorités locales à l’occasion de la célébration du soixantenaire de l’Indépendance, a déclaré à l’APS le directeur général de l’OPGI Noureddine Ouahdi qui a précisé que les familles concernées prendront possession des logements de type public locatif (LPL), dotés de toutes les commodités. L’opération s’effectue en collaboration avec les servies de la Sûreté de daïra d’El Ouneza et les secteurs concernés pour éradiquer les habitations précaires et constructions anarchiques et autres agglomérations construites sans le moindre respect des lois en vigueur, a précisé M. Ouahdi. Parallèlement à cette opération, il sera procédé à la démolition des constructions précaires et anarchiques en vue de récupérer des assiettes foncières et les aménager pour réaliser de nouveaux logements dans diverses formules, a-t-il souligné. Pour sa part, le directeur de wilaya du logement, Nabil Abdou a indiqué que la wilaya de Tébessa a bénéficié dernièrement au titre du programme annuel 2022, d’un nouveau quota de 400 logements publics locatifs (LPL) en plus de 700 aides financières destinées à l’habitat rural dont l’opération de distribution est actuellement en cours selon les demandes exprimées et les assiettes foncières disponibles. La même source a affirmé que l’opération de distribution du quota de logements décidé jusqu’à la fin de l’année en cours estimé à plus de 7.000 logements tous segments confondus à travers plusieurs communes, se poursuit et est marquée (l’opération) par une satisfaction notable des citoyens notamment en ce qui concerne le LPL et la Location-vente. n

