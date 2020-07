Environs 10 hectares de pin d’Alep et d’herbes sèches, ont été ravagé par les feux, vendredi 03 juillet, dans la wilaya de Tebessa, selon le communiqué de la protection civile.

L’unité principale de protection civile ‘’Hachani Douh’’, et l’unité de la commune de Bekaria, appuyées par une colonne mobile consacrée a la lutte contre les incendies de forêts, sont intervenues, vendredi après midi, pour éteindre les feux qui se sont déclarés dans les montagnes de Anoual de Tébessa.

Selon la protection civile, d’importants moyens matériels et humains ont été dépêché sur les lieux et qui ont permis de venir à bout de cet incendie. Il est composé de 10 camions citernes feux de forêts (CCF), trois ambulances, trois véhicules de communication et environ 40 agents de différents grades éléments. Outre, 02 camions CCF, deux (2) véhicules de communication et environ 10 agents mis sur place par les services des forets et (08) éléments dépêchés par les services de développement de la steppe, nous informe la même source.

L’opération d’intervention a duré 10 heures. Elle s’est déroulée de 14.40 heures l’après midi jusqu’à 21.40 heures dans la nuit du vendredi à samedi. Les opérations se sont effectuées dans la présence du directeur de la protection civile et la gendarmerie nationale.

Depuis le début de l’année 2020 et jusqu’à jeudi 2 juillet, pas moins de 122 interventions ont été enregistré par les services de la protection civile de la wilaya de Tébessa. Ces opérations, ont permis de venir à bout de 78 incendies de forets et de buissons. Les pertes sont estimées à 17.02 hectares d’herbe de pampa et 49 hectares de Pin d’Alep. Les moissons de blé et d’orge ont été également frappées par les incendies. Environ 1.08 hectares d’épis de blé et 14 ha d’épis d’orges ont été ravagé par les feux, selon les données de la protection civile.

En 2019, du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2019, 399 interventions ont été enregistré dans 221 incendies dont 64 interventions consignées a travers 14 incendies de forets ayant ravagés plus de 53.7 hectares de Pin d’Alep, 24.45 ha de pampa, 19 ha de buissons et 465 arbres. Ainsi que 189 interventions dans 124 incendies, causant des pertes estimées à 318.77 hectares. Outre 60 interventions dans 40 feux de récoltes agricoles, qui ont réduit en cendre plus de, 101.39 hectares d’orge, 26.03 de blé et 10 hectares d’avoine, a travers la wilaya.

Durant la même année, la DPC a enregistré pas moins de 52 interventions dans 23 feux de paille ravageant environ 12.418 bottes de paille. Outre 477 palmiers détruits dans 07 incendies et 1626 d’arbres fruitiers et 16 hectares de figues de barbarie dans 13 incendies ayant nécessité 27 interventions d’équipes spécialisées de la protection civiles.