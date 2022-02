Le taux de vaccination du personnel du secteur de l’Education de la wilaya de Tébessa (cadres, enseignants et agents administratifs) contre la covid-19 a atteint les 56,96%, a appris l’APS dimanche de la direction locale de l’Education.

L’opération de vaccination anti-Covid-19 se poursuit dans sa quatrième phase dans toutes les unités de dépistage et de suivi UDS (25UDS) réparties à travers le territoire de la wilaya de Tébessa, a déclaré le directeur local de l’Education, Lakhdar Benmazouz, faisant état de la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires de concert avec le secteur de la santé. La quatrième phase de vaccination cible quelques 16.000 employés du secteur de l’Education pour recevoir les doses de vaccin notamment la troisième dose pour renforcer l’immunité contre le virus, a souligné le même responsable, précisant que la 4e phase est accompagnée par de vastes campagnes de sensibilisation en vue d’assurer l’immunité collective et casser la chaine des contaminations.

Dans ce cadre, le directeur local de l’Education a appelé les élèves et leurs parents à « profiter » de la semaine supplémentaire de la décision de suspension des cours pour réviser les leçons et ne pas laisser les enfants dehors pour éviter toute éventuelle contamination.

Pour rappel, le taux de vaccination contre la covid-19 à Tébessa n’a pas dépassé les 30% en dépit de la mobilisation de 91 centres de vaccination à travers tout le territoire de la wilaya, la disponibilité d’importantes doses de diverses marques de vaccin et l’organisation de campagnes de sensibilisation sur l’importance de la vaccination pour acquérir l’immunité contre ce virus et freiner sa propagation.

Articles similaires