Plus de 100 poches de sang ont été collectées au cours des dernières 48h dans la wilaya de Tébessa, pour «faire face à toute urgence» et dans le cadre des mesures anticipatives de lutte contre la propagation de la pandémie du covid19, a indiqué mardi à l’APS, le directeur de local de la santé et de la population, Saïd Belaïd. Le même responsable a expliqué qu’une campagne de collecte de sang a été organisée sur deux jours à la mosquée pôle, Cheikh Larbi Tebessi, laquelle a permis de collecter plus de 100 poches de différents groupes sanguins. Ayant pour but d’enrichir la banque de sang de la wilaya, cette initiative s’inscrit dans la démarche anticipative et préventive mise en œuvre dans la wilaya face à la propagation du coronavirus dans le pays, a-t-il dit. M. Belaïd a ajouté que les poches de sang collectées sont destinées aux urgences chirurgicales, aux victimes des accidents de la route et aux parturientes, rappelant que les besoins de la wilaya de Tébessa, en matière de sang se situent entre 250 et 300 poches par mois. Par ailleurs 80 poches de sang ont été collectées au cours d’une campagne similaire, organisée la semaine dernière dans la commune d’El Ma Labiod, en attendant d’élargir cette opération à d’autres communes de la wilaya, a-t-on noté.

Le directeur de la santé et de la population a, à ce propos, invité les habitants de Tébessa à offrir un peu de leur sang afin de sauver des vies et contribuer à soigner des personnes vulnérables en cette période de crise sanitaire. n

Articles similaires