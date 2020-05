Ce mardi, très tôt le matin, les recherches ont repris pour repêcher le corps d’un jeune qui s’était noyé, lundi après midi dans le barrage d’Ouldjet Mellegue, commune d’El-Aouinet (Tebessa).Il s’agit d’un adolescent de 16 ans, parti avec ses copains pour se baigner dans les eaux du barrage et qui s’est noyé sur place. Ses copains avaient alerté la protection civile juste après L’unité secondaire d’Ouenza et celle d’El-Aouinet se sont dépêchés sur les lieux vers 16h.20 accompagnés d’une équipe de plongeurs professionnels. L’opération s’est déroulés jusqu’à tard dans la nuit avant qu’elle soit suspendue pour absence de visibilité. Les opérations ont été reprise mardi matin vers 06h, selon le communiqué de la protection civile de Tebessa. Des équipes de plongeurs de la Dpc de Souk Ahras et d’ Oum El-Bouaghi ont rejoints les équipes d’El Aouinet et d’Ouanza (Tébessa), a déclaré la dcp de de la wilaya.

