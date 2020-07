Un arrêté portant fermeture immédiate, à titre temporaire, de tous les marchés et points de vente du bétail dans la wilaya de Tébessa comme mesure préventive contre la propagation de la Covid-19 a été signé par le chef de l’exécutif local Attallah Moulati, a appris l’APS jeudi auprès de la wilaya. »Entré en vigueur mercredi après-midi, l’arrêté de wilaya reste valide jusqu’à nouvel ordre », a-t-on indiqué de même source, ajoutant que cette décision intervient suite « à la propagation rapide du coronavirus et la complication de la situation épidémiologique » dans cette région. La wilaya de Tébessa compte plusieurs points de vente et marchés à bestiaux dont celui de la commune de Cheria (Sud-ouest de Tébessa), réputé pour être le plus grand marché de la région Est du pays et qui connait, chaque année, un flux important d’éleveurs, d’acheteurs et de maquignons issus des différentes wilayas du pays,a souligné de même source, assurant que la décision de fermeture préventive et temporaire des marchés à bestiaux vise à préserver la santé des citoyens. L’arrêté stipule également « la désignation de points spécifiques de vente de bétails dans plusieurs communes de la wilaya en prévision de l’Aïd El-Adha et ce, à compter du 25 juillet prochain« , a signalé la source. Ces espaces, devant ouvrir quotidiennement entre 07H00 et 14H00 seront soumis à un contrôle rigoureux et à des mesures préventives intransigeantes dans le but d’endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, a affirmé la même source, notant que « les contrevenants encourent des sanctions sévères« . Le chef de l’exécutif local avait ordonné, au cours de la semaine dernière, la suspension de la délivrance des actes de mariage à travers tous les services de l’état civil de la wilaya en sus de l’interdiction de l’organisation des fêtes de mariage par mesure de précaution et ce, pour à endiguer l’épidémie de la Covid-19.

Articles similaires