Dans son communiqué rendu public, la direction régionale des Douanes de Tébessa, chapeautant aussi les wilayas d’Oum El Bouaghi et Khenchela, fait état de 1 880 199 voyageurs comptabilisés en 2019 à travers les 4 postes frontaliers Mridj, Ras El Ayoun, Bouchebka, Betita, soit une moyenne de 5 151 voyageurs/jour contre 1 803 310 voyageurs en 2018, soit une augmentation de 04,26%. S’agissant du transport, la même source fait part du passage de 724 000 moyens en 2019 (soit 1 983 moyens/jour), contre 628 137 en 2018, soit une augmentation de plus de 15,27%. Sur un total de 965 320 voyageurs, 543 377 Algériens. Pour ce qui est de la répartition des moyens de transport, selon l’immatriculation, les services des Douanes ont comptabilisé l’entrée, en 2019, de 366 394 dont 227 099 moyens algériens et la sortie de 357 606 moyens de transport dont 193 091 algériens. Concernant le volet des infractions, le bilan en question fait part de 109 infractions en 2019 (122 en 2018), et comptabilisé la saisie de marchandises d’une valeur de 114 681 040 DA contre 367 373 140 DA en 2018, soit une diminution de 68,78%, de 93 moyens de transport estimés à 79 170 000 DA et 1 298 219 984 d’amendes ainsi que l’arrestation de 79 individus. En matière d’activité de contrebande dans cette zone frontalière, les mêmes services font état de la saisie de 38 401 comprimés de psychotropes et 3 303 grammes de kif traité et l’arrestation de 35 individus, de 154 320 paquets de cigarettes et 7 920 boîtes de tabac Chicha, 4 420 litres de carburant, 979 200 unités de produits pyrotechniques (pétards),19 250 cartouches de fusil de chasse et 274 000 euros, 37 282 dinars tunisiens, 10 736 rials saoudiens et 23 907 unités de boissons alcoolisées.

En outre, une douzaine de véhicules de contrebande et 1 tracteur, 789,9 grammes d’or et 3 343 grammes d’argent, 423 ballots de friperie, 1 820 kilogrammes de poissons, 140 unités de TV plasma ont aussi fait l’objet de saisie dans les 1 131 affaires traitées en 2019 pour lesquelles pas moins de 403 individus ont fait l’objet d’arrestation.

