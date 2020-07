Des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit vendredi, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Tébessa, sept bombes de confection artisanale, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense Nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le 17 juillet 2020, sept (07) bombes de confection artisanale, et ce, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Tébessa en 5ème Région Militaire», précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a saisi, en coordination avec les Gardes Frontières, à Béchar en 3ème Région Militaire, une quantité importante de kif traité s’élevant à (02) quintaux et (52) kilogrammes, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, (1798) comprimés psychotropes à Oum El Bouaghi en 5 ème Région Militaire. Des détachements de l’ANP ont, en outre, arrêté, à Djanet en 4ème RM et Bordj Badji Mokhtar en 6ème RM, six (06) individus et saisi deux (02) véhicules tout-terrain, deux (02) motocyclettes, neuf (09) groupes électrogènes, dix (10) marteaux piqueurs et trois (03) sacs de mélange de pierres et d’or brut, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Tiaret en 2ème Région Militaire, un (01) pistolet et un (01) fusil de chasse sans autorisation», ajoute la source. Des tentatives de contrebande de (2804) litres de carburants ont été également déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras en 5ème RM. De même, cinq (05) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen en 2ème RM», souligne le communiqué du MDN.

