Un premier quota de 500 000 doses de vaccin contre la peste des petits ruminants (PPR) a été attribué à la wilaya de Tébessa, a indiqué jeudi l’inspectrice vétérinaire auprès de la direction des services agricoles, Hanane Labiod. «Ce premier quota a été octroyé à la wilaya de Tébessa dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de l’Agriculture et du développement rural pour protéger le cheptel contre cette maladie», a expliqué la même source à l’APS, soulignant que le quota global dont bénéficiera la wilaya s’élève à 1,25 million de doses. A cet effet, plus de 58 vétérinaires seront mobilisés, à partir de «la semaine prochaine» pour assurer la campagne de vaccination et devront sillonner les 28 communes de cette wilaya frontalière conformément au programme établi. Dans ce contexte, l’inspectrice vétérinaire a exhorté les éleveurs à adhérer à cette campagne de vaccination gratuite afin d’éviter d’éventuelle propagation de maladies pouvant nuire au bétail, soulignant également l’importance de déclarer le nombre exact des moutons et chèvres dans les différentes régions «pour une meilleure campagne de vaccination».

La wilaya de Tébessa à vocation pastorale et agricole compte actuellement plus d’un million d’ovins, 250.000 caprins et environ 12.000 têtes bovines, a conclu la responsable.

Articles similaires