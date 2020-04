Lors d’une inspection, ce lundi, du service de médecine interne de l’hôpital universitaire de Beni Messous (Alger), le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est engagé devant les médecins à revoir le système national de santé et à améliorer les conditions de travail des professionnels du secteur, saluant les efforts considérables qu’ils déploient malgré les difficultés qu’ils rencontrent pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Affirmant que les conditions de travail des médecins seront améliorées et la grille des salaires revue, le Président a souligné que le plus important est de surmonter les difficultés. Il a affirmé, dans ce cadre, que la situation est maîtrisée et que nous faisons face à cette maladie grâce à la foi et à la volonté.

Après l’hôpital l’hôpital universitaire de Beni Messous, Abdelmadjid Tebboune s’est dirigé à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) à Alger. Une visite durant laquelle il a insisté sur la nécessité d’acheminer les équipement médicaux et les moyens de protection contre le coronavirus à l’ensemble du territoire national.

Le Président Tebboune effectue ce lundi une visite travail et d’inspection dans des structures de santé d’Alger afin de s’enquérir du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et de la prise en charge des personnes qui en sont atteintes. Il a entamé sa visite par le CHU de Beni Messous et la PCH.