Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, samedi soir à Alger, que les réserves de blé en Algérie couvraient une période de huit mois.

“L’Algérie possède actuellement des réserves pouvant couvrir une période de huit mois. Nous sommes à la veille de la campagne de moisson dans le Sud ainsi qu’au Nord dans deux mois”, a déclaré le Président Tebboune lors d’une entrevue avec des représentants de la presse nationale diffusée sur les chaînes de la télévision et de la radio nationales.

Le président de la République a rappelé, dans ce cadre, les mesures prises par l’Etat pour encourager la production agricole, en tête desquelles l’augmentation du prix d’achat des céréales et des légumineuses auprès des agriculteurs.

Le chef de l’Etat a fait observer toutefois que la solution radicale pour faire face à la flambée des cours des céréales et à leur pénurie sur le marché international résidait dans l’augmentation de la production nationale. “Nous avons insisté sur la production locale de l’huile et du sucre et l’augmentation du rendement des céréales à 40 quintaux/hectare, et ce, avant même le début de la crise ukrainienne. Nous appelons et nous veillons à l’application de ces instructions pour protéger le pays des répercussions des crises étrangères”, a-t-il dit.