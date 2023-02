Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi, M. Zwelivelile Mandela, petit fils du défunt leader sud-africain, Nelson Mandela.

Dans une déclaration au sortir de l’audience, M. Zwelivelile Mandela a exprimé “sa gratitude” d’avoir rencontré le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Et d’ajouter: “Nous voyons l’Algérie comme le pays des révolutionnaires et des martyrs. Nous avons exprimé, aujourd’hui, lors de cette rencontre, notre loyauté permanente envers les martyrs, et nous avons discuté comme les membres d’une même famille”.

Indiquant avoir évoqué, lors de cette rencontre, “les voies et moyens à même d’établir un partenariat étroit et solide entre les deux pays, Zwelivelile Mandela s’est dit impressionné par les jeunes, “cœur battant de cette nation et catalyseur de l’économie, des jeunes qui évoluent rapidement et servent leur pays en vue de le promouvoir et d’y asseoir les règles de la démocratie”, a-t-il soutenu.

“Nous quittons l’Algérie le cœur rempli de bonheur, car nous avons eu la chance de visiter notre deuxième maison”, a-t-il affirmé, exprimant la volonté d'”exploiter toutes les opportunités permettant de rapprocher les deux pays”, notamment à travers l’ouverture d’une ligne aérienne directe Alger-Johannesburg.

A ce propos, M. Zwelivelile Mandela s’est dit convaincu que “les citoyens d’Afrique du Sud aimeraient visiter l’Algérie et découvrir ses paysages naturels”. L’audience s’est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.