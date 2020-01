Après avoir reçu dans la matinée, le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, le président de la République a reçu dans l’après-midi, l’ancien président de l’APN, Karim Younes, qui a eu à diriger le panel de dialogue et de médiation ayant précédé l’organisation de l’élection présidentielle. « Au cours de cette entrevue organisée à sa demande, il m’a fait part de sa vision d’avenir, capable d’insérer notre pays dans le processus mondial des Nations, en adéquation avec les réalités contemporaines, et des ambitions légitimes que nourrit notre peuple aux plans politique, économique, social et culturel », a indiqué Karim Younes dans une déclaration rendue publique à l’issue de cette audience.

