Abdelmadjid Tebboune aura, mercredi, une entrevue avec des directeurs et des responsables de médias nationaux, publics et privés, a indiqué mardi un communiqué de la présidence de la République, rapporte l’APS. « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aura, mercredi 22 janvier, une entrevue avec des directeurs et des responsables de médias nationaux, publics et privés« , est-il indiqué dans le communiqué, précisant que cette entrevue intervient dans le cadre des engagements du Président de la République « d’organiser des rencontres périodiques avec les médias pour éclairer régulièrement l’opinion publique nationale sur les questions de l’heure au double plan interne et externe« .

Sont conviés à cette entrevue l’EPTV, les chaines TV « El Bilad » et « El Hayet » ainsi que les quotidiens « El Moudjahid », « El Khabar », « Echorouk El Yawmi », « Le Soir d’Algérie » et « Le quotidien d’Oran », conclut le communiqué.