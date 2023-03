Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé dans son allocution à l’occasion de la réunion au Sommet du groupe de contact du Mouvement des non alignés (MNA), dont les travaux se tiennent à Bakou (Azerbaïdjan), l’attachement constant de l’Algérie aux principes et aux objectifs du MNA qui ont prouvé au fil des évènements ayant structuré les relations internationales leurs justesse et validité dans le contexte actuel.

Le Président Tebboune a appelé dans son allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane lors des travaux de cette réunion consacrée à la reprise post Covid-19, l’ensemble des pays membres à l’impératif de “renouveler leur engagement vis-à-vis du mouvement et de redoubler d’efforts pour redynamiser son rôle dans le rééquilibrage des relations internationales marquées par de nouveaux défis et enjeux”.

Le Président de la République a estimé, dans ce cadre, que “la conjoncture internationale actuelle place notre mouvement devant l’impératif d’assumer ses responsabilités à l’égard des défis auxquels font face nos pays, en tête desquels la multiplication des foyers de tension et des conflits régionaux et internationaux, les défis imposés par la course vers l’armement et l’aggravation des crises climatiques et sanitaires liées à la propagation des pandémies qui menacent aujourd’hui les vies de millions d’êtres humains à travers le monde”.

Evoquant les répercussions de la pandémie Covid-19, le Président Tebboune a rappelé que “nous avions tous prédit que la pandémie du Covid-19 n’était pas uniquement sanitaire, au regard des défis sans précédent qu’imposent ses incidences inédites sur tous les plans socio-économiques et qui augurent de grands changements dans l’architecture des relations internationales que connait aujourd’hui le monde”.

“Cette conjoncture difficile nous oblige à mobiliser davantage d’efforts collectifs pour accélérer la cadence de la reprise post-pandémie et faire face à ses répercussions dangereuses”, a-t-il affirmé, qualifiant la réunion de Bakou d'”étape concrète vers la réalisation de cette démarche collective, outre sa contribution à la consécration des objectifs et principes de notre mouvement et de notre volonté commune de construire un monde juste où règnent les valeurs du vivre-ensemble en paix et l’esprit de solidarité et de développement durable dans la paix et la stabilité”.

Le Président Tebboune a expliqué, par ailleurs, que la stratégie préventive adoptée par les pouvoirs publics algériens pour faire face à la propagation du Coronavirus “a prouvé son efficacité durant les différentes phases de la pandémie” et permis “le renforcement de nos capacités de prévention et la consolidation de notre système de santé”.

Pour ce qui est de l’édification post-pandémie, “l’Etat algérien continue de prendre en charge les incidences socioéconomiques du Covid-19, notamment à travers des mesures de préservation du pouvoir d’achat des citoyens et de renforcement du système de protection sociale”, a-t-il souligné.

Le Chef de l’Etat a exprimé, à cet égard, la pleine disposition de l’Algérie “à soutenir les initiatives tendant à renforcer la solidarité et l’entraide entre les pays du Mouvement en vue de l’édification post-pandémique, et d’accompagner les pays amis et frères dans leurs efforts pour sortir de cette crise”.