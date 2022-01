Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, dimanche à Alger, la détermination de l’Etat à prendre en charge toutes les préoccupations des personnels du secteur de la santé “avant la fin de l’année en cours”.

Dans une allocution prononcée à la clôture des travaux du Séminaire national sur la modernisation du système de santé placé sous le thème “Une nouvelle vision et un système moderne au service du patient”, organisé au Palais des nations, le président Tebboune a déclaré: “Nous sommes déterminés à mettre en œuvre les recommandations de ce séminaire dans la mesure du possible et selon les moyens financiers du pays, ainsi qu’à prendre en charge toutes les préoccupations des personnels du secteur de la santé à l’image des questions financières, des statuts et