“Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale préside, dimanche 13 mars 2022, une réunion du Conseil des ministres dédiée à la présentation d’un exposé conjoint des secteurs de l’Agriculture et du Commerce sur la disponibilité des matières stratégiques et les prévisions de production des matières agricoles essentielles, outre l’examen de projets de loi sur la promotion de l’investissement, les procédures civiles et pénales, et la pêche et l’aquaculture”, lit-on dans le communiqué.