Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a octroyé la nationalité algérienne à l’Archevêque d’Alger, Mgr Jean-Paul Vesco, en vertu d’un décret présidentiel.

“Est naturalisé Algérien conformément aux termes et conditions de l’article 10 de l’ordonnance n 70-86 du 17 Chaoual de l’année 1390 de l’hégire, correspondant au 15 décembre de l’année 1970, portant Code de la nationalité algérienne, amendé et complété, la personne dénommée ci-après : Vesco Jean-Paul, né le 10 mars 1962 à Lyon (France) et résidant à Oran”, lit-on dans le décret présidentiel.

Nommé Archevêque d’Alger en décembre 2021, Mgr Jean-Paul Vesco, qui était auparavant Evêque d’Oran, est titulaire, entre-autres, d’une Maîtrise en Droit des Affaires et d’un Diplôme de Hautes études commerciales (HEC Paris). Il a exercé la profession d’avocat de 1989 à 1995.

En poste en Algérie depuis 2002, et après des séjours à Beni-Abbès et à Tlemcen, il a exercé comme Vicaire général du diocèse d’Oran entre 2005 et 2010, avant d’être nommé Evêque de la même ville en 2012.