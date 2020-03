Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé le Général-major Athamnia Amar, Commandant des forces terrestres et le Général-major Henbli Noureddine, Commandant de la 5e région militaire, a indiqué mardi un communiqué de la présidence de la République, rapporte l’APS. « Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé, mardi, conformément à la Constitution notamment en ses articles 91 et 92 et en vertu des dispositions des deux décrets présidentiels du 07 mars 2020, à la nomination du Général-major Athamnia Amar, Commandant des forces terrestres et le Général-major Henbli Noureddine, Commandant de la 5e Région militaire », précise le communiqué.

